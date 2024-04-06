«Манчестер Юнайтед» может уволить тен Хага по окончании сезона — The Independent

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании сезона.

Как сообщает The Independent, руководство английского клуба может уволить нидерландского специалиста по окончании сезона, однако отмечается, что такой расклад не является стопроцентным.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 104 матча, из которых его команда выиграла 63, в 12 сыграла вничью и 29 проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 48 очков в 30 матчах.

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