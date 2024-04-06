«Ты трус и цыплёнок». Энцо вступил в конфликт с Маунтом после матча «Челси» — «Юнайтед»

Опорный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вступил в конфронтацию с атакующим хавбеком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Маунтом после завершения очного матча команд в 31-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, после финального свистка аргентинский полузащитник кричал Маунту: «Это «Челси», а ты трус, трус и цыплёнок».

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как во время празднования одного из голов «синих» Энцо Фернандес повернул корпус в сторону Маунта и начал хлопать по эмблеме лондонского клуба на груди.

Напомним, Маунт является воспитанником «Челси», перешедшим из лондонского клуба в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.