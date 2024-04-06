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«Ты трус и цыплёнок». Энцо вступил в конфликт с Маунтом после матча «Челси» — «Юнайтед»

«Ты трус и цыплёнок». Энцо вступил в конфликт с Маунтом после матча «Челси» — «Юнайтед»
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Опорный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вступил в конфронтацию с атакующим хавбеком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Маунтом после завершения очного матча команд в 31-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

По информации источника, после финального свистка аргентинский полузащитник кричал Маунту: «Это «Челси», а ты трус, трус и цыплёнок».

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как во время празднования одного из голов «синих» Энцо Фернандес повернул корпус в сторону Маунта и начал хлопать по эмблеме лондонского клуба на груди.

Напомним, Маунт является воспитанником «Челси», перешедшим из лондонского клуба в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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