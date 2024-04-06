В «Оренбурге» сообщили, что прорыв дамбы не помешает проведению матча РПЛ с «Рубином»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что прорыв дамбы в Орске (Оренбургская область) не помешает проведению матча с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в понедельник, 8 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Стадион находится не в зоне подтопления. Никаких рисков для матча нет. Всё ли в порядке у команды, у футболистов? Нет никаких проблем», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В данный момент «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Рубин» располагается на седьмой позиции. У команды Рашида Рахимова 32 очка после аналогичного количества встреч.