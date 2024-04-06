Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» сообщили, что прорыв дамбы не помешает проведению матча РПЛ с «Рубином»

В «Оренбурге» сообщили, что прорыв дамбы не помешает проведению матча РПЛ с «Рубином»
Комментарии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что прорыв дамбы в Орске (Оренбургская область) не помешает проведению матча с казанским «Рубином». Встреча пройдёт в понедельник, 8 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стадион находится не в зоне подтопления. Никаких рисков для матча нет. Всё ли в порядке у команды, у футболистов? Нет никаких проблем», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В данный момент «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Рубин» располагается на седьмой позиции. У команды Рашида Рахимова 32 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ
Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android