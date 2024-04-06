«Визуализация». Мохамед Салах рассказал, как он удерживает высокий уровень игры

31-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах объяснил, за счёт чего ему удаётся демонстрировать высокий уровень игры и результативности на протяжении нескольких сезонов подряд.

«Иногда, когда я просыпаюсь, делаю следующее: сажусь на край кровати или на краешек стула, выпрямляю спину, закрываю глаза и визуализирую, чего хочу достичь и каким хочу видеть себя. Просто нужно визуализировать чувственно. Чувство — это самое важное, потому что оно подобно энергии. Как только вы начнёте визуализировать, это случится. Но для этого нужно работать, а не просто визуализировать. Это также требует много мужества.

Кроме того, если вы действительно хотите что-то улучшить, просто делайте это каждый день по пять, десять минут. Звучит просто, но, поверьте мне, это будет нелегко, если попробовать делать это ежедневно. Но вы увидите результат», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Салах является первым игроком «Ливерпуля» забивший 20+ голов в семи сезонах подряд.