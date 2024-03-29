Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» видит замену Салаху в игроке мадридского «Реала»

«Ливерпуль» видит замену Салаху в игроке мадридского «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет активный интерес к 23-летнему крайнему нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, в котором руководство мерсисайдцев видит долгосрочную замену 31-летнему вингеру Мохамеду Салаху. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» просят за бразильского футболиста сумму в размере от € 100 млн до € 120 млн. В свою очередь, «Ливерпуль» готов предложить € 80 млн, что не устраивает мадридский клуб.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что существует вероятность перехода Салаха в клуб из Саудовской Аравии грядущим летом. В то же время позиции Родриго в «Реале» могут существенно ослабнуть после того, как к «сливочным» присоединится Килиан Мбаппе, что также с высокой вероятностью произойдёт летом 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
«Моя ответственность растёт». Нападающий «Реала» Родриго — о своей роли в сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android