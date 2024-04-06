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Бушманов: «Динамо» и «Спартак» будут максимально настроены и мотивированы на дерби

Бушманов: «Динамо» и «Спартак» будут максимально настроены и мотивированы на дерби
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и красно-белыми. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я жду атакующего, зрелищного и интересного футбола с обилием моментов у обеих команд в матче «Динамо» — «Спартак». Я думаю, что обе команды будут максимально настроены и мотивированы. «Динамо» борется за самые высокие места, но для «Спартака» далеко не всё потеряно, и они тоже хотят подниматься по таблице», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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