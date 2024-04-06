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«Наполи» предложит Кварацхелии контракт до 2028 года с зарплатой в € 4,5 млн — Полласто

«Наполи» предложит Кварацхелии контракт до 2028 года с зарплатой в € 4,5 млн — Полласто
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Грядущим летом «Наполи» намерен предложить 23-летнему крайнему нападающему Хвиче Кварацхелии новый контракт, рассчитанный до 2028 года, с увеличением заработной платы с € 1,2 млн до € 4,5 млн в год. Об этом сообщает журналист Франческо Полласто.

По информации источника, помимо увеличения заработной платы, новый контракт Кварацхелии будет включать в себя бонусы за результативные действия. Подчёркивается, что «Наполи» хочет сделать из грузинского футболиста нового героя Неаполя.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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