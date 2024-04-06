«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в гостевом матче Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Гости одержали победу в матче со счётом 4:1.

На второй минуте матча гол в составе «Лейпцига» забил полузащитник Амаду Айдара. Голевую передачу отдал нападающий Луа Опенда. На 18-й минуте забил уже сам Луа Опенда с передачи полузащитника Дани Ольмо. На 44-й минуте Опенда оформил дубль. На 54-й минуте четвёртый мяч в составе гостей забил нападающий Беньямин Шешко. Голевой передачей отметился Луа Опенда. «Фрайбург» усилиями Винченцо Грифо отыграл один мяч на 59-й минуте матча.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Фрайбург» находится на восьмом месте, заработав 36 очков.