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«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в гостевом матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в гостевом матче Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Гости одержали победу в матче со счётом 4:1.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Айдара – 2'     0:2 Опенда – 18'     0:3 Опенда – 44'     0:4 Шешко – 54'     1:4 Грифо – 59'    

На второй минуте матча гол в составе «Лейпцига» забил полузащитник Амаду Айдара. Голевую передачу отдал нападающий Луа Опенда. На 18-й минуте забил уже сам Луа Опенда с передачи полузащитника Дани Ольмо. На 44-й минуте Опенда оформил дубль. На 54-й минуте четвёртый мяч в составе гостей забил нападающий Беньямин Шешко. Голевой передачей отметился Луа Опенда. «Фрайбург» усилиями Винченцо Грифо отыграл один мяч на 59-й минуте матча.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Фрайбург» находится на восьмом месте, заработав 36 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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