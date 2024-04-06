Юран – судьям после игры с «Краснодаром»: что вы боитесь, опоссумы?

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран в подтрибунном помещении раскритиковал судей матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Краснодару» (3:4). В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов.

«Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Что вы боитесь? Это вторая жёлтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете. Опоссумы!» — сказал Сергей Юран в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Алексея Фомина.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке, заработав 28 очков.