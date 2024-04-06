Прежний «Краснодар» вернулся! Команды Мусаева и Юрана выдали самый яркий матч весны

«Краснодар» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и как минимум на день вышел на первое место. Новый лидер опережает на два очка «Зенит».

В Нижнем Новгороде встретились команды, которые перед этим туром пропустили меньше всех в РПЛ: «Краснодар» — 18 голов, «Пари НН» — 19. Поэтому ожидался скучный, может быть, даже сверхосторожный футбол. Однако получилось совсем наоборот! С первых минут пошла живая, увлекательная игра, несмотря на непростое поле нижегородского стадиона. Мы увидели, что «Краснодар» действительно стал меняться под руководством Мусаева —как тактически (тренер вернулся к схеме 4-3-3), так и стилистически. Теперь южане не запрягают долго, а стремятся, как бы это забавно ни прозвучало в их случае, взять быка за рога.

Первый момент создала команда Сергея Юрана, но быстрый гол забил «Краснодар». Не без доли везения. Атака команды Мусаева через правый полуфланг обороны «Пари НН» завершилась ударом Сперцяна. Центрбек Глущенков, подменявший дисквалифицированного Гоцука, лёгким движением головы отправил мяч в собственные ворота. У хозяев без капитана вообще были большие проблемы с организацией обороны.

Не прошло и четверти часа с начала матча, как счёт стал 0:2. «Краснодар» грамотно выманивал вынужденного раскрываться соперника на себя, контролируя мяч на своей трети, а потом использовал свободное пространство. До перерыва «быки» по статистике сделали в два раза больше длинных передач, чем «Пари НН». В эпизоде с голом Кордобы классный пас за спины придумал Кади Боржес, а Александров открыл зону нападающему и проиграл ему физически.

«Фильм ужасов» продолжался для болельщиков хозяев полчаса. Травму получил Марадишвили, успевший нанести три удара до своей замены – здорово работала идея с подключениями центрхава в штрафную на позицию форварда. Ещё два убойнейших момента в результате опасных стандартов и контратак «Краснодара» имел Кордоба: «Пари НН» чудом не пропустил третий. Но затем команда Юрана устроила сумасшедший камбэк! Сперва забил Калинский, которого на подборе проспала опорная зона «Краснодара».

В конце первого тайма «Пари НН» отыгрался благодаря собственному стандарту. Тоже ведь здорово придуманному. Тихий внезапно вылез из толпы под подачу в район 11-метровой и сбросил мяч, а Трошечкин подставил голову. Волков уже не впервые в 2024 году упустил своего оппонента на угловом.

Приятно, что и после перерыва краснодарцы с нижегородцами не заскучали – в зрелищности игра не потеряла. Команды как будто сбросили маски, скрывавшие их настоящие лица во многих матчах этого сезона. «Пари НН» увлёкся, почувствовал, что есть шанс дожать «Краснодар», высоко для себя встречал соперника. И даже пропускал контратаки. Однажды Тихий в таком эпизоде в последнюю секунду успел выбить мяч из-под ног Кордобы в штрафной и очень эмоционально отпраздновал это.

Впрочем, второму тайму, в отличие от первого, не хватало ударов. В середине его «Краснодар» всё же забрал мяч и посадил «Пари НН» в достаточно низкую позиционную оборону. Вскоре это принесло претенденту на чемпионство гол. После подачи справа зимний новичок Виктор Са пробил головой, мяч попал в перекладину, а на добивании зазевался Карапузов: хавбек изначально был ближе к своим воротам, но проиграл позицию Кордобе. Колумбиец оформил дубль.

Все 90 минут в открытом футболе «Пари НН» не потянул. У хозяев была возможность спастись, когда Босельи загубил верный шанс, а на 80-й минуте хозяев свалил своим дублем Сперцян. Голкипер «Пари НН» Нигматуллин то ли стенку неправильно поставил, то ли с выбором позиции ошибся, так или иначе у Юрана наверняка будут вопросы к вратарю по этому голу. Хотя исполнил Эдуард стандарт блестяще.

Но «Пари НН» и тут вернул интригу на концовку! Третий гол «Краснодар» пропустил из-за того, что обычно надёжный Алонсо неудачно выбрал позицию и создал глубину, а Кухарчук при невольном содействии Тормены запихал мяч в сетку. Огонь этой игры горел до самого финала, Нигматуллин даже прибегал к воротам Сафонова на последний стандарт. Команды нанесли на двоих 30 ударов, включая 12 в створ, и «Краснодар» победил в перестрелке с семью голами – Сергей Галицкий должен быть доволен.