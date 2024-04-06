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«МЮ» отменил служебные автомобили для части сотрудников в целях экономии — Daily Mail

«МЮ» отменил служебные автомобили для части сотрудников в целях экономии — Daily Mail
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«Манчестер Юнайтед» отменил доступ к служебным автомобилям с водителем для некоторых своих сотрудников. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, некоторые сотрудники в «Манчестер Юнайтед» больше не получат доступ к служебным автомобилям после проверки финансовой политики клуба, инициированной новым совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом.

Ранее на этой неделе сообщалось, что владельцы «МЮ» аннулировали некоторые кредитные карты, выданные руководящим работникам «красных дьяволов», в попытке сократить растущие расходы и приблизить клуб к соблюдению регуляторных требований.

С конца февраля 2024 года у «Манчестера» новый совладелец. Джим Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, компания Ineos, в которой Рэтклифф является председателем совета директоров организации, предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

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