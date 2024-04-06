«Арсенал» ни разу не уступал в счете в АПЛ в 2024 году

Лондонский «Арсенал» ни разу не уступал в счете в рамках английской Премьер-лиги в 2024 году. Об этом сообщает Opta Sports.

«Пушкари» провели уже 11 матчей в чемпионате в 2024 году, и ни секунды не уступали в них в счете. Это лучшая подобная серия «Арсенала» с февраля-мая 2005 года (12 матчей подряд).

Напомним, сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув, Англия. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0. После этой победы в активе «Арсенала» стало 71 очко. Подопечные Микеля Артеты возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.