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«Арсенал» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Арсенал» разгромил «Брайтон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 33'     0:2 Хаверц – 62'     0:3 Троссард – 86'    

Первый мяч в ворота хозяев «канониры» отправили на 33-й минуте, когда вингер команды Букайо Сака реализовал 11-метровый удар. На 62-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «Арсенала». На 86-й минуте немецкий футболист отдал голевую передачу на бельгийца Леандро Троссарда.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 71 очко. Подопечные Микеля Артеты возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. Отметим, что у идущего вторым «Ливерпуля» на одно очко меньше и одна игра в запасе. «Брайтон» с 43 очками находится на 10-й строчке.

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