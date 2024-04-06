«Болельщика не обманешь». Юран поблагодарил фанатов «Пари НН» после игры с «Краснодаром»

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поддержке болельщиков после поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

«Хочется болельщикам приносить радость и хотел сегодня поблагодарить болельщиков за то, что они скандировали «молодцы» и поблагодарили нас, команду. Я всегда говорил, что болельщика не обманешь, когда он видит, что на полной самоотдаче команда бьётся в домашней игре для болельщиков, за болельщиков. Поэтому они будут аплодировать. Когда ты занимаешься хернёй на поле, то естественно они будут и ругать», — сказал Юран на пресс-конференции.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.