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«Болельщика не обманешь». Юран поблагодарил фанатов «Пари НН» после игры с «Краснодаром»

«Болельщика не обманешь». Юран поблагодарил фанатов «Пари НН» после игры с «Краснодаром»
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Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поддержке болельщиков после поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Хочется болельщикам приносить радость и хотел сегодня поблагодарить болельщиков за то, что они скандировали «молодцы» и поблагодарили нас, команду. Я всегда говорил, что болельщика не обманешь, когда он видит, что на полной самоотдаче команда бьётся в домашней игре для болельщиков, за болельщиков. Поэтому они будут аплодировать. Когда ты занимаешься хернёй на поле, то естественно они будут и ругать», — сказал Юран на пресс-конференции.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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