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Юран: немножко неприкасаемые эти клубы, как «Краснодар», но это только хуже футболу

Юран: немножко неприкасаемые эти клубы, как «Краснодар», но это только хуже футболу
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о судействе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Один момент хотел отметить. Сейчас посмотрел, конечно, тоже удивляет меня. На Александрове вторая желтая, наступ. Я не понимаю этого, потому что нас не прощают. У нас малейшая какая-то — достаётся вторая жёлтая карточка, красная. То есть, даже не обсуждается. А здесь вот всё-таки мы подразделяем. Я много говорил, что нельзя подразделять: «Нижний» можно, но «Краснодар»… Немножко неприкасаемые эти клубы, но это только хуже футболу, когда есть такие моменты. Это игроки же видят, к сожалению, потому что такое отношение. Я не понимаю, там боковой судья был, главный судья был, VAR был, ну не знаю, почему так. Не отреагировали. Печально», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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