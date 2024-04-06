Юран: немножко неприкасаемые эти клубы, как «Краснодар», но это только хуже футболу

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о судействе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

«Один момент хотел отметить. Сейчас посмотрел, конечно, тоже удивляет меня. На Александрове вторая желтая, наступ. Я не понимаю этого, потому что нас не прощают. У нас малейшая какая-то — достаётся вторая жёлтая карточка, красная. То есть, даже не обсуждается. А здесь вот всё-таки мы подразделяем. Я много говорил, что нельзя подразделять: «Нижний» можно, но «Краснодар»… Немножко неприкасаемые эти клубы, но это только хуже футболу, когда есть такие моменты. Это игроки же видят, к сожалению, потому что такое отношение. Я не понимаю, там боковой судья был, главный судья был, VAR был, ну не знаю, почему так. Не отреагировали. Печально», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.