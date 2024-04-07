«Самое важное — не перегореть». Сперцян — о матче с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Конечно, все прекрасно понимают значимость этой игры. Я думаю, что самое важное — не перегореть и выполнять установки тренера, быть профессионалами. Дисциплина, и всё по силам», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча. «Зенит» (41) располагается на второй строчке, сыграв на матч меньше.