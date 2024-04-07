ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд с передачи Ивана Облякова. На 60-й минуте Обляков увеличил преимущество хозяев. Ему ассистировал Виктор Давила.

На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев довёл счёт до разгромного. Голевая в активе Мусаева. На 90-й минуте форвард армейцев Фёдор Чалов отправил четвёртый мяч в ворота «Факела». Воронежцы успели ответить. Отличился Василий Черов.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.