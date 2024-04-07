Андрей Мостовой: у Педро большой талант. Он и Артур — мои конкуренты по позиции

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оценил талант бразильского новичка команды Педро Энрике Силвы дос Сантоса.

«Видно, что у Педро большой талант. Главное — его реализовать. В двух матчах хорошо вышел. Со «Спартаком» вообще чудеса получались и был красивый гол. Можно сказать, что Артур и Педро мои конкуренты по позиции. Но ничего, проходили», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести пять матчей во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.