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Шалимов — об игроке «Зенита» Педро: в Бразилии хватает нереализованных талантов

Шалимов — об игроке «Зенита» Педро: в Бразилии хватает нереализованных талантов
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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Шалимов поделился мнением о дубле 18-летнего бразильского нападающего «Зенита» Педро в матче с московским «Спартаком». Шалимов считает, что молодой футболист сыграл отлично, но пока его рано хвалить.

«Педро сыграл отлично, но давайте пока не будем хвалить. Парню 18 лет, всё ещё впереди. Есть задатки, есть качество, но всё покажет стабильность. Талант есть, но хватает и в Бразилии талантов, которые себя не реализовали», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, встреча прошла в среду, 3 апреля, и завершилась победой санкт-петербургского коллектива со счётом 2:1. Это был первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В составе «Спартака» отличился Манфред Угальде с передачи Александра Соболева.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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