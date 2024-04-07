«Галатасарай» провёл двухсторонку после срыва матча с «Фенербахче» за Суперкубок Турции

Футболисты «Галатасарая» после того, как был сорван матч за Суперкубок Турции с «Фенербахче», решили провести двухсторонку. Это стало видно из трансляции встречи.

Фото: Кадр из трансляции матча «Фенербахче» — «Галатасарай»

Сегодня, 7 апреля, в городе Шанлыурфа состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором сыграли «Фенербахче» и «Галатасарай». Встреча началась в 21:30 по московскому времени. Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд. После гола футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле. Таким образом, «Фенербахче» было присуждено техническое поражение. Футболисты «Галатасарая» стали обладателями Суперкубка Турции по футболу.

Отметим, что «Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения.