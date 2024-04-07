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«Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»

«Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»
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Сегодня, 7 апреля, в городе Шанлыурфа состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором сыграли «Фенербахче» и «Галатасарай». Встреча началась в 21:30 по московскому времени. Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд. После гола футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле.

Суперкубок Турции . Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Остановлен
1 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Икарди – 1'    

Отметим, что «Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения, в запасе у клуба было четыре футболиста из молодёжной команды.

Таким образом, «Фенербахче» присуждено техническое поражение. Футболисты «Галатасарая» стали обладателями Суперкубка Турции по футболу.

Напомним, в начале апреля на внеочередной генеральной ассамблее «Фенербахче» было заявлено об отказе от участия в матче за Суперкубок. В качестве альтернативы бойкоту был предложен вариант выставить на игру молодёжную команду.

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«Фенербахче» выставил на матч за Суперкубок Турции игроков 2005 и 2006 годов рождения
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