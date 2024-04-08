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Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в дерби

Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в дерби
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Действительно тяжёлая игра, но мне кажется все рады, что так получилось, что мы смогли победить. Это первая победа именно в РПЛ в этом году. Мы её долго ждали, болельщики её долго ждали. И к счастью, сегодня нам удалось это сделать, несмотря на то, что мы начали игру, можно сказать, с 0:1. Нелепый пенальти, но так бывает, это футбол.

Рад, что играли до конца, не свесили руки или что говорят? И бились все до конца, было видно желание. И даже после первого гола был такой же заряд, все хотели победить, это было видно, были ещё моменты. Но получилось так, что забили второй и довели победу до конца», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».

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