Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в дерби

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Действительно тяжёлая игра, но мне кажется все рады, что так получилось, что мы смогли победить. Это первая победа именно в РПЛ в этом году. Мы её долго ждали, болельщики её долго ждали. И к счастью, сегодня нам удалось это сделать, несмотря на то, что мы начали игру, можно сказать, с 0:1. Нелепый пенальти, но так бывает, это футбол.

Рад, что играли до конца, не свесили руки или что говорят? И бились все до конца, было видно желание. И даже после первого гола был такой же заряд, все хотели победить, это было видно, были ещё моменты. Но получилось так, что забили второй и довели победу до конца», — сказал Соболев интервью клубной пресс-службе «Спартака».