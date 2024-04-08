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«Люблю». Соболев отреагировал на неприличный жест болельщицы в свой адрес

«Люблю». Соболев отреагировал на неприличный жест болельщицы в свой адрес
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на неприличный жест болельщицы в свой адрес во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

Так, Соболев выложил в своих соцсетях фотографию, на которой запечатлено, как он празднует гол около трибун. При этом одна из болельщиц, как видно на фото, в этот момент показывает Александру средний палец. Форвард «Спартака» акцентировал на этом внимание, добавив эмодзи сердца и написав: «Люблю».

Напомним, накануне, 7 апреля 2024 года, состоялось московское дерби «Динамо» — «Спартак». Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Оба мяча «Спартака» забил именно Александр Соболев.

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