Кафу: «Зенит» является одним из самых популярных клубов в Бразилии

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, что петербургский «Зенит» считается одним из самых популярных зарубежных клубов в его стране. Также экс-футболист отметил, что в Южной Америке знают и московские ЦСКА и «Спартак».

«Зенит» действительно является одним из самых популярных клубов в Бразилии, его обсуждают наравне с другими командами. Всё просто: когда происходит такой большой экспорт бразильцев в «Зенит», люди у нас в стране начинают больше следить за российским футболом.

Говорят ли о «Спартаке» в Бразилии? В Бразилии знают все крупные российские клубы — это ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», — приводит слова Кафу «РБ Спорт».

«Зенит» — действующий чемпион России. В составе петербуржцев выступает сразу несколько бразильских легионеров: защитники Дуглас Сантос, Нино, Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, нападающий Педро.