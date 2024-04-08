«Оренбург» — «Рубин»: хозяева открыли счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58' 2:0 Хотулёв – 88' 3:0 Марин – 89'
На 58-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии была зафиксирована ничья 1:1.
После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр, «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.
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