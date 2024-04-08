Николай Заболотный: мы выводили «Сочи» из ФНЛ, поэтому не хочется оказаться там же

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный сказал, что не хочет, чтобы команда по итогам нынешнего сезона РПЛ вылетела в Первую лигу, а также объяснил причины неудачно складывающегося сезона.

– Если двигаться к этому сезону, то вы впервые за последние годы стали основным после ухода Адамова и Джанаева. Каково вернуться к этой роли?

– Я к этому отдельно не готовился. Приятно, что тренер доверяет. Не заглядываю далеко, иду от игры к игре. Сейчас на первом месте командная задача, а свои второстепенны. У нас сейчас четыре человека, кто ещё идёт с Первой лиги – я, Бурмистров, Заика, Маргасов. И вообще не хочется заканчивать там же. Мы эту команду выводили в РПЛ и хотим, чтобы она осталась.

– Первая часть сезона вышла ужасной с точки зрения результата. Вы просто постарели?

– Так сказать не могу. Но очевидно же, что нам жутко не везло. Просто фарт отключился и не могли его вернуть. Пропускали от «Спартака» на 90-й минуте, не забили два пенальти «Пари НН». И таких моментов по сезону очень много. Потеряли очки везде, где только можно. По игре мы не худшая команда. А после перерыва – тем более, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.