«В какой-то степени это чудо». Заболотный – о втором месте «Сочи» в РПЛ

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал, когда южане были наиболее сильной командой.

– Вы пережили совершенно разные этапы – Точилин, Федотов, Точилин, Бердыев, Хохлов, Точилин, теперь Морено. В какой период, на ваш взгляд, «Сочи» был самым крутым, если поставить за скобки нынешний?

– Не может быть крутого периода без результата. Это всё взаимосвязано. Нельзя провести хороший этап и вылететь. Поэтому, конечно, второе место, когда мы не сыграли в Лиге чемпионов, и пятое место.

– Вы сами офигели от второго места?

– По игре мы это заслужили. Выглядели мы хорошо, особенно вторую часть чемпионата. Были на голову сильнее всех, кроме «Зенита». Понятно, что в какой-то степени это чудо. Команда из провинции добивается результата. Это было приятно.

– Почему Федотов классный тренер?

– У команды была отличная физика. Тренер почти не ошибался с выбором стартового состава. Всегда попадал и знал, где и кого лучше использовать, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.