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«Оренбург» — «Рубин»: хозяева забили два гола за две минуты

«Оренбург» — «Рубин»: хозяева забили два гола за две минуты
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58'     2:0 Хотулёв – 88'     3:0 Марин – 89'    

На 88-й минуте игрок «Оренбурга» Данила Хотулёв удвоил преимущество своей команды, а на 90-й минуте Химми Марин сделал счёт 3:0.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии была зафиксирована ничья 1:1.

После 22 матчей РПЛ «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. После аналогичного количества игр, «Рубин» занимает восьмое место. Казанская команда набрала 32 очка.

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