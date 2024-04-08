«Химки» обыграли «Арсенал» в 26-м туре Первой лиги благодаря голу в концовке матча

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Химки» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Чебан (Москва, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.
На 34-й минуте матча гости забили гол. Отличился полузащитник «Арсенала» Ишхан Гелоян. На 56-й минуте хозяева сравняли счёт в матче усилиями нападающего Александра Руденко. На 75-й минуте забил полузащитник «Химок» Бутта Магомедов. На 85-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Сергей Ткачёв. На 90+6-й минуте победу «Химкам» принёс защитник Сергей Варатынов. Гости доигрывали последние полчаса матча в меньшинстве после удаления Никиты Кокарева.
После этой игры в активе «Химок» стало 45 очков. Команда возглавила турнирную таблицу Первой лиги. «Арсенал» набрал 41 очко в 25 матчах и расположился на четвёртом месте.
- 8 апреля 2024
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