Бушманов: победа над «Динамо» позволит Абаскалю получить ещё шанс в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о влиянии победы красно-белых в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) на будущее испанского специалиста Гильермо Абаскаля во главе клуба.

«Эта победа «Спартака», скорее всего, позволит всё-таки Абаскалю получить ещё шанс поработать у руля команды главным тренером, потому что сейчас они снова включились реально в борьбу за тройку. Ну и плюс есть ещё Кубок. Наверное, было бы логично пока Абаскаля не трогать, а дать возможность команде играть дальше под руководством этого тренерского штаба», — сказал Бушманов в эфире Радио «Движение».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.