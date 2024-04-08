Ещенко: тяжело верится, что Абаскаль останется в «Спартаке», может, Моуринью придёт

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также высказался о потенциальных кандидатах на этот пост.

«Если «Спартак» займёт третье место, то, может, его ещё оставят. По факту, конечно, тяжело верится, что Абаскаль останется. Потому что есть какие-то микроконфликты, недопонимания.

Кто бы сейчас подошёл «Спартаку»? Я думаю, что в «Спартаке» будет иностранный специалист. Может, Моуринью придёт… Он португалец. Моуринью идеально походит? Идеально — не идеально, но он имеет имиджевое составляющее, опыт», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.