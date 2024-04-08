Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Гнабри: выход в полуфинал Лиги чемпионов придал бы нам огромный импульс

Игрок «Баварии» Гнабри: выход в полуфинал Лиги чемпионов придал бы нам огромный импульс
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», и выразил надежду на то, что мюнхенцам удастся пройти в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После рождества «Арсенал» показывает очень хороший результат. В любом случае мало плохого можно сказать о команде, которая борется за титул в английской Премьер-лиге. Они сильны в игре, отлично реализуют моменты и хорошо владеют мячом. На собственном стадионе они — сила. Это будет непростая задача, две сильные команды встретятся лицом к лицу.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов придал бы нам огромный импульс. Это наша большая цель», — приводит слова Гнабри официальный сайт клуба.

Ответная игра пройдёт 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.

Материалы по теме
«Я убеждён, что мы победим». Томас Мюллер — о предстоящей встрече с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android