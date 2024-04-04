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«Я убеждён, что мы победим». Томас Мюллер — о предстоящей встрече с «Арсеналом»

«Я убеждён, что мы победим». Томас Мюллер — о предстоящей встрече с «Арсеналом»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер сказал, что уверен в победе немецкой команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится во вторник, 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я убеждён, что мы победим «канониров», — приводит слова Мюллера Get German Football News.

Напомни, «Бавария» одержала победы в трёх последних встречах между этими командами с одинаковым счётом — 5:1.

Ответная игра пройдёт 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.

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