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«Я убеждён, что мы победим». Томас Мюллер — о предстоящей встрече с «Арсеналом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер сказал, что уверен в победе немецкой команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится во вторник, 9 апреля.

«Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я убеждён, что мы победим «канониров», — приводит слова Мюллера Get German Football News.

Напомни, «Бавария» одержала победы в трёх последних встречах между этими командами с одинаковым счётом — 5:1.

Ответная игра пройдёт 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.