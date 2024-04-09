«Барселона» хочет купить Бернарду Силву летом, активировав пункт об отступных — Sport.es

«Барселона» нацелена на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы грядущим летом. Каталонцы хотят активировать пункт об отступных в контракте хавбека с «горожанами», сообщает испанское интернет-издание Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые готовы заплатить за Силву € 58 млн. Напомним, ранее инсайдер Фернандо Поло в своих социальных сетях сообщил о том, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва в предстоящее трансферное окно может перейти в каталонскую «Барселону».

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Полузащитник продлил контракт с «Ман Сити» до 2026 года только прошлым летом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего Бернарду в € 80 млн.