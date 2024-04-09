Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о возвращении в «Баварию»

Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о возвращении в «Баварию»
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о слухах насчёт его возвращения в мюнхенскую «Баварию».

«На руках у меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Полагаю, всё принять во внимание, всё обсудить — это вполне нормально. Следом в какой-то момент у меня будет решение, сейчас же назвать точную дату я не могу. Я думаю, что в какой-то момент могут появиться какие-то варианты, но к текущему моменту мне не поступали предложения, которые я мог бы подписать. Я всё ещё нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После ухода из мюнхенского клуба Юлиан встал во главе сборной Германии.

Материалы по теме
Нагельсман может заменить тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед» — журналист Холл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android