Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о возвращении в «Баварию»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о слухах насчёт его возвращения в мюнхенскую «Баварию».

«На руках у меня нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я всё ещё нахожусь на той стадии, когда думаю о том, что будет дальше с профессиональной точки зрения. Полагаю, всё принять во внимание, всё обсудить — это вполне нормально. Следом в какой-то момент у меня будет решение, сейчас же назвать точную дату я не могу. Я думаю, что в какой-то момент могут появиться какие-то варианты, но к текущему моменту мне не поступали предложения, которые я мог бы подписать. Я всё ещё нахожусь в стадии размышлений о том, что будет дальше», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После ухода из мюнхенского клуба Юлиан встал во главе сборной Германии.