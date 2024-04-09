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В «Оренбурге» заявили, что готовятся к игре с «Пари НН» в штатном режиме

В «Оренбурге» заявили, что готовятся к игре с «Пари НН» в штатном режиме
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что футболисты команды готовятся к домашнему матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» в соответствии с планом.

«Мы готовимся к матчу с клубом «Пари Нижний Новгород» в штатном режиме. Сейчас ситуация нормальная, такая же, как вчера. Пока никаких изменений нет», — приводит слова Андреева ТАСС.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее «Оренбург» сообщал, что отправит выручку от продажи билетов на матч с «Рубином» пострадавшим от паводка в городе. Казанцев оренбуржцы обыграли в матче 23-го тура РПЛ со счётом 3:0. Встреча команды Давида Деограсии с «Пари Нижний Новгород» состоится 14 апреля. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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