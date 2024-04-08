Деограсия посвятил победу над «Рубином» пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу над казанский «Рубином» (3:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«На протяжении всего матча контролировали мяч. Я бы сказал, что доминировали в этом матче. Так что этот счет, эта победа заслужены.

И хотел бы посвятить это победу людям, которые попали в тяжелую ситуацию. Надеюсь, мы все вместе сможем помочь. Вся страна будет помогать», – сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

5 апреля стало известно, что в Орске (Оренбургская область) прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город, появились пострадавшие.

Напомним, сегодня состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0. После 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.