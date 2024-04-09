«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал пятую победу подряд в китайской Суперлиге

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч 5-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ухань Фри Таунс». Встреча прошла в Шанхае (Китай). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
В первом тайме подопечные Леонида Слуцкого создали себе задел в два забитых мяча. Этому поспособствовали Андре и Се Пэнфэй. Цзян Чжипэн на 54-й минуте отыграл один гол «Ухань Фри Таунс». Но Гао Тяньи на 63-й минуте и Жоау Карлуш на 67-й минуте довели дело до разгрома.
С учётом Суперкубка Китая, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого одержал шесть побед из шести возможных в официальных турнирах. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая по футболу, набрав 15 очков после пяти матчей.
Напомним, Слуцкий возглавил клуб из Китая в конце 2023 года.
- 9 апреля 2024
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