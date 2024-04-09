Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов — 2023/2024

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликована стоимость билетов на финал Лиги чемпионов — 2023/2024. Самый дешёвый билет будет стоить £ 60 (€ 70; приблизительно 7 тыс. руб.). Этот билет будет предназначен для болельщиков одной из двух команд-финалистов.

Представители широкой публики смогут занять 60 тыс. мест из 86 тыс. доступных. Болельщикам команд-финалистов будет выделено 25 тыс. мест. Представители широкой публики смогут приобрести билет на матч минимум за £ 160 (приблизительно € 187; 19 тыс. руб.). Это категория 3. Билет в категорию 2 можно будет купить за £ 430 (приблизительно € 502; 50 тыс. руб.). Цена на билет в категорию 1 — £ 610 (приблизительно € 712; 72 тыс. руб.).

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).