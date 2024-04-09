Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Манчестер Сити, Лига чемпионов, 9 апреля 2024: главная звезда турнира, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Винисиус

Кто главная звезда Лиги чемпионов? Из «Реала» и «Сити» больше всего кандидатов
Анатолий Романов
Рейтинг: кто главная звезда Лиги чемпионов?
Аудио-версия:
Комментарии
Выбираем самого яркого действующего участника главного еврокубка. После отъезда Месси и Роналду этот вопрос снова актуален.

Лига чемпионов возвращается четвертьфиналами. Борьбу за трофей продолжают «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». В составах этих команд большое количество топовых игроков, каждый из которых мог бы претендовать на звание лучшего в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Выбираем главного фаворита Лиги чемпионов:
Кто главный фаворит Лиги чемпионов?
Рейтинг
Кто главный фаворит Лиги чемпионов?

А кто, на ваш взгляд, главная звезда Лиги чемпионов? Участвуйте в голосовании и формируйте рейтинг. Прежде мы на протяжении долгих лет выбирали фактически между двумя игроками – Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но аргентинец с португальцем уехали из Европы, и их места готовы занять другие. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто главная звезда Лиги чемпионов?
Джуд Беллингем
Фото: Getty Images
1 место

Джуд Беллингем, 20 лет

Клуб: «Реал».

Трансферная стоимость: € 180 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 32 матча, 20 голов и 10 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
2 место

Килиан Мбаппе, 25 лет

Клуб: «ПСЖ».

Трансферная стоимость: € 180 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 39 голов и 9 голевых передач.

Эрлинг Холанд
Фото: Getty Images
3 место

Эрлинг Холанд, 23 года

Клуб: «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость: € 180 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 36 матчей, 30 голов и 6 голевых передач.

Винисиус Жуниор
Фото: Getty Images
4 место

Винисиус Жуниор, 23 года

Клуб: «Реал».

Трансферная стоимость: € 150 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 28 матчей, 18 голов и 8 голевых передач.

Кевин Де Брёйне
Фото: Getty Images
5 место

Кевин Де Брёйне, 32 года

Клуб: «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость: € 60 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 16 матчей, 4 гола и 14 голевых передач.

Родриго
Фото: Getty Images
6 место

Родриго, 23 года

Клуб: «Реал».

Трансферная стоимость: € 100 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 42 матча, 15 голов и 8 голевых передач.

Тони Кроос
Фото: Getty Images
7 место

Тони Кроос, 34 года

Клуб: «Реал».

Трансферная стоимость: € 12 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 1 гол и 7 голевых передач.

Филип Фоден
Фото: Getty Images
8 место

Филип Фоден, 23 года

Клуб: «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость: € 130 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 44 матча, 21 гол и 10 голевых передач.

Гарри Кейн
Фото: Getty Images
9 место

Гарри Кейн, 30 лет

Клуб: «Бавария».

Трансферная стоимость: € 110 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 37 матчей, 38 голов и 13 голевых передач.

Мартин Эдегор
Фото: Getty Images
10 место

Мартин Эдегор, 25 лет

Клуб: «Арсенал».

Трансферная стоимость: € 95 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 10 голов и 7 голевых передач.

Родри
Фото: Getty Images
11 место

Родри, 27 лет

Клуб: «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость: € 110 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 8 голов и 12 голевых передач.

Букайо Сака
Фото: Getty Images
12 место

Букайо Сака, 22 года

Клуб: «Арсенал».

Трансферная стоимость: € 130 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 17 голов и 13 голевых передач.

Антуан Гризманн
Фото: Getty Images
13 место

Антуан Гризманн, 33 года

Клуб: «Атлетико».

Трансферная стоимость: € 25 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 19 голов и 7 голевых передач.

Главная звезда Лиги чемпионов – другой игрок
Фото: Getty Images
14 место

Главная звезда Лиги чемпионов – другой игрок

Кто в списке: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич (все – «Реал»), Мануэль Нойер, Джамал Мусиала, Лерой Зане (все – «Бавария»), Бернарду Силва, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (оба – «ПСЖ»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд) и другие игроки.

Деклан Райс
Фото: Getty Images
15 место

Деклан Райс, 25 лет

Клуб: «Арсенал».

Трансферная стоимость: € 110 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 42 матча, 6 голов и 7 голевых передач.

Ламин Ямал
Фото: Getty Images
16 место

Ламин Ямал, 16 лет

Клуб: «Барселона».

Трансферная стоимость: € 75 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 6 голов и 7 голевых передач.

Йозуа Киммих
Фото: Getty Images
17 место

Йозуа Киммих, 29 лет

Клуб: «Бавария».

Трансферная стоимость: € 60 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 33 матча, 1 гол и 8 голевых передач.

Ян Облак
Фото: Getty Images
18 место

Ян Облак, 31 год

Клуб: «Атлетико».

Трансферная стоимость: € 30 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 44 матча и 55 пропущенных мячей.

Роберт Левандовски
Фото: Getty Images
19 место

Роберт Левандовски, 35 лет

Клуб: «Барселона».

Трансферная стоимость: € 15 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 20 голов и 9 голевых передач.

Илкай Гюндоган
Фото: Getty Images
20 место

Илкай Гюндоган, 33 года

Клуб: «Барселона».

Трансферная стоимость: € 16 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 43 матча, 5 голов и 10 голевых.

Усман Дембеле
Фото: Getty Images
21 место

Усман Дембеле, 26 лет

Клуб: «ПСЖ».

Трансферная стоимость: € 60 млн.

Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 34 матча, 1 гол и 13 голевых передач

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android