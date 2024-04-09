Выбираем самого яркого действующего участника главного еврокубка. После отъезда Месси и Роналду этот вопрос снова актуален.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто главная звезда Лиги чемпионов? Из «Реала» и «Сити» больше всего кандидатов

Лига чемпионов возвращается четвертьфиналами. Борьбу за трофей продолжают «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». В составах этих команд большое количество топовых игроков, каждый из которых мог бы претендовать на звание лучшего в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

А кто, на ваш взгляд, главная звезда Лиги чемпионов? Участвуйте в голосовании и формируйте рейтинг. Прежде мы на протяжении долгих лет выбирали фактически между двумя игроками – Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но аргентинец с португальцем уехали из Европы, и их места готовы занять другие. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.