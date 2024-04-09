Кто главная звезда Лиги чемпионов? Из «Реала» и «Сити» больше всего кандидатов

Лига чемпионов возвращается четвертьфиналами. Борьбу за трофей продолжают «Манчестер Сити», «Реал», «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». В составах этих команд большое количество топовых игроков, каждый из которых мог бы претендовать на звание лучшего в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
А кто, на ваш взгляд, главная звезда Лиги чемпионов? Участвуйте в голосовании и формируйте рейтинг. Прежде мы на протяжении долгих лет выбирали фактически между двумя игроками – Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но аргентинец с португальцем уехали из Европы, и их места готовы занять другие. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Джуд Беллингем, 20 лет
Клуб: «Реал».
Трансферная стоимость: € 180 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 32 матча, 20 голов и 10 голевых передач.
Килиан Мбаппе, 25 лет
Клуб: «ПСЖ».
Трансферная стоимость: € 180 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 39 голов и 9 голевых передач.
Эрлинг Холанд, 23 года
Клуб: «Манчестер Сити».
Трансферная стоимость: € 180 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 36 матчей, 30 голов и 6 голевых передач.
Винисиус Жуниор, 23 года
Клуб: «Реал».
Трансферная стоимость: € 150 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 28 матчей, 18 голов и 8 голевых передач.
Кевин Де Брёйне, 32 года
Клуб: «Манчестер Сити».
Трансферная стоимость: € 60 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 16 матчей, 4 гола и 14 голевых передач.
Родриго, 23 года
Клуб: «Реал».
Трансферная стоимость: € 100 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 42 матча, 15 голов и 8 голевых передач.
Тони Кроос, 34 года
Клуб: «Реал».
Трансферная стоимость: € 12 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 1 гол и 7 голевых передач.
Филип Фоден, 23 года
Клуб: «Манчестер Сити».
Трансферная стоимость: € 130 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 44 матча, 21 гол и 10 голевых передач.
Гарри Кейн, 30 лет
Клуб: «Бавария».
Трансферная стоимость: € 110 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 37 матчей, 38 голов и 13 голевых передач.
Мартин Эдегор, 25 лет
Клуб: «Арсенал».
Трансферная стоимость: € 95 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 10 голов и 7 голевых передач.
Родри, 27 лет
Клуб: «Манчестер Сити».
Трансферная стоимость: € 110 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 8 голов и 12 голевых передач.
Букайо Сака, 22 года
Клуб: «Арсенал».
Трансферная стоимость: € 130 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 17 голов и 13 голевых передач.
Антуан Гризманн, 33 года
Клуб: «Атлетико».
Трансферная стоимость: € 25 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 39 матчей, 19 голов и 7 голевых передач.
Главная звезда Лиги чемпионов – другой игрок
Кто в списке: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич (все – «Реал»), Мануэль Нойер, Джамал Мусиала, Лерой Зане (все – «Бавария»), Бернарду Силва, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (оба – «ПСЖ»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд) и другие игроки.
Деклан Райс, 25 лет
Клуб: «Арсенал».
Трансферная стоимость: € 110 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 42 матча, 6 голов и 7 голевых передач.
Ламин Ямал, 16 лет
Клуб: «Барселона».
Трансферная стоимость: € 75 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 6 голов и 7 голевых передач.
Йозуа Киммих, 29 лет
Клуб: «Бавария».
Трансферная стоимость: € 60 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 33 матча, 1 гол и 8 голевых передач.
Ян Облак, 31 год
Клуб: «Атлетико».
Трансферная стоимость: € 30 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 44 матча и 55 пропущенных мячей.
Роберт Левандовски, 35 лет
Клуб: «Барселона».
Трансферная стоимость: € 15 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 40 матчей, 20 голов и 9 голевых передач.
Илкай Гюндоган, 33 года
Клуб: «Барселона».
Трансферная стоимость: € 16 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 43 матча, 5 голов и 10 голевых.
Усман Дембеле, 26 лет
Клуб: «ПСЖ».
Трансферная стоимость: € 60 млн.
Статистика в этом сезоне во всех турнирах: 34 матча, 1 гол и 13 голевых передач