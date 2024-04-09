Тренер «Боруссии» Терзич: «Атлетико» создал новое искусство обороны

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мыслями о первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 10 апреля в Испании. Её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Я думаю, «Атлетико» создал новое искусство обороны. В этом нет ничего негативного. Они делают это очень хорошо. Мы готовились к этим 180 минутам с «Атлетико» ещё с последней игры в Бундеслиге. На их стадионе будет непросто любой команде мира. Но я уверен, мы сможем добиться успеха.

Симеоне? Он добился феноменального прогресса на протяжении последних лет. Он кумир многих тренеров.

У «Атлетико» есть преимущество домашнего стадиона, но мы хотим показать хороший результат, чтобы иметь преимущество перед ответной игрой», – приводит слова Терзича Mundo Deportivo.