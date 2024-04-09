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Симеоне высказался о первом матче с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Симеоне высказался о первом матче с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 10 апреля в Испании. Она начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боруссия» – это сложный соперник. Последние месяцы в гостевых матчах она играет хорошо. Это очень сильная команда. У Дортмунда хорошая контратака, у них очень хорошая игра в воздухе, качественное нападении. Это будет игра с высокой интенсивностью.

Впереди важная неделя. Как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге. В субботу нам предстоит снова игра в чемпионате. Команда в целом понимает, как важно, чтобы все были здоровы, потому что все игроки нам понадобятся. Работая как единый коллектив, мы надеемся, что сможем провести удачно эту неделю», – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

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