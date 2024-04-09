Дайер: я показываю лучший футбол в карьере и являюсь игроком уровня сборной Англии

30-летний центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер считает, что он соответствует уровню сборной Англии.

«С тех пор как в «Тоттенхэм» пришёл Антонио Конте, я показываю лучший футбол в своей карьере. Люди думают, что мне 37 лет или что-то в этом роде, но мне 30 лет, и я ещё далеко не достиг конца своего расцвета.

Шансы на вызов в сборную? Я хочу быть частью сборной Англии. Я верю, что должен быть частью всего этого, ведь я игрок подходящего уровня», — приводит слова Дайера BBC.

Напомним, Дайер дебютировал в составе английской национальной команды в ноябре 2015 года. Последний матч за сборную Англии защитник провёл на чемпионате мира 2022 года в Катаре. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Грядущим летом сборная Англии сыграет на Евро-2024.

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