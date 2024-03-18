Защитник «Баварии» Дайер: немецкий — сложный язык, но я пытаюсь его выучить

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал, что пытается выучить немецкий язык. Напомним, английский футболист присоединился к мюнхенскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Я беру уроки немецкого каждый день и хочу выучить этот язык. Помимо английского, я также говорю на португальском и испанском языках. Немецкий – непростой язык, потому что он совершенно другой. Но я пытаюсь. Моя жена говорит по-немецки и хорошо понимает. Она родом из Южной Африки, говорит на африкаанс, а эти языки похожи. Она переводит для меня», — приводит слова Дайера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Дайеру 30 лет, он является воспитанником лиссабонского «Спортинга». За «Тоттенхэм» защитник выступал в период с 2014 по 2024 год.