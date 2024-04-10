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Радимов ответил, чего не хватает тренеру «Локомотива» Галактионову

Радимов ответил, чего не хватает тренеру «Локомотива» Галактионову
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Напомним, после вылета железнодорожников из Фонбет Кубка России появились слухи о возможной отставке специалиста. «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счётом 0:1.

«Галактионову не хватает только опыта? В первую очередь, конечно, опыта. Он с такой ситуацией столкнулся впервые в «Локомотиве». Когда он пришёл, было всё неплохо, прошлой весной результаты были впечатляющие и смотрелась команда очень хорошо. Но с нынешними результатами сейчас надо что-то делать, руководство наверняка что-то требует. И опыт тут необходим. Но я думаю, что он до конца сезона как минимум никуда не уйдёт, хотя понять его эмоциональное состояние можно: команда не могла выиграть, вылетела из Кубка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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