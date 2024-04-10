Марцел Личка оценил вероятность чемпионства «Динамо» в этом сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, какой процент на чемпионство бело-голубых в этом сезоне он может дать.

«Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У «Зенита» преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше 10%? На сегодняшний день да, меньше 10», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, 7 апреля состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.