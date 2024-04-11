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Аршавин: в игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости

Аршавин: в игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости
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Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (3:2).

«Во вторник был классный футбол, без сомнения. А в игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости. Было впечатление, что две команды не понимали, что играют в четвертьфинале. Складывалось ощущение, что это не было для них как последний день и матч, в котором надо победить», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся накануне, 10 апреля. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев и установил окончательный счёт встречи. Ответный матч между этими командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
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