«Спартак» почтил память Георгия Ярцева, которому сегодня могло исполниться 76 лет

Пресс-служба московского «Спартака» почтила память российского тренера Георгия Ярцева, ушедшего из жизни в 2022 году. Сегодня, 11 апреля, ему могло исполниться 76 лет.

«Сегодня могло исполниться 76 лет Георгию Александровичу Ярцеву. Его голы за красно-белых, знаменитый «Пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах.

Георгий Александрович становился чемпионом страны, будучи как игроком, так и тренером «Спартака». Вечная память!» — написано в заявлении клуба.

Во время тренерской карьеры Георгий Ярцев возглавлял «Спартак», московские «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», сборную России, а также работал в качестве помощника тренера. Со «Спартаком» он стал чемпионом России 1996 года.