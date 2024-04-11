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Виллиан Роша готов остаться в ЦСКА на улучшенных условиях контракта — источник

Виллиан Роша готов остаться в ЦСКА на улучшенных условиях контракта — источник
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ЦСКА провёл переговоры с агентом 29-летнего бразильского защитника Виллиана Роши по поводу подписания нового контракта. сообщает Metaratings.

По информации источника, сам игрок не против продлить контракт с ЦСКА, но хочет при этом улучшить финансовую его составляющую. Для московского клуба это не должно стать критической проблемой. Виллиану Роше 29 лет, за ЦСКА он выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана в € 7 млн. ЦСКА в следующем матче Российской Премьер-Лиги сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 13 апреля.

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