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Сенников: если Дзюба вернётся в состав на матч с ЦСКА, усилит «Локомотив»

Сенников: если Дзюба вернётся в состав на матч с ЦСКА, усилит «Локомотив»
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Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Если Дзюба всё-таки вернётся в состав, то для «Локомотива» это будет усиление. Потому что явных проблем у «Локомотива» я не вижу, кроме линии нападения. Поэтому впереди не хватает связующего игрока. Сулейманов здорово и много двигается, но КПД в последних матчах был невелик. Артём — опытный футболист, который одним эпизодом или передачей может решить исход игры. Роша является потерей для ЦСКА. Он ведущий защитник, который здорово играет при стандартных положениях, а также незаменим в обороне.

Такие команды, как «Локомотив» и ЦСКА, могут сыграть 0:0, а могут забить много мячей. Поэтому многое будет зависеть от мастерства футболистов. Обе команды после побед подходят в хорошем психологическом состоянии. Многие говорили, что «Локо» находится в каком-то кризисе, а ЦСКА упускает победы. Но сейчас обе команды вверху турнирной таблицы, где все борются за третье место, а может быть, и чуть выше. Будет хороший, интересный матч», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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